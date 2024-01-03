Алена Блин на праздновании Нового года в доме Киркорова потеряла шубу

Российский блогер Алена Жигалова, которую знают как ведущую ютуб-шоу «Алена, блин!», отметила Новый год в доме народного артиста РФ Филиппа Киркорова. 56-летний музыкант закатил дома грандиозную тусовку, сообщает prozvezd.info.
В этот вечер пела Люся Чеботина, на подтанцовках у нее были Алена Жигалова и звездный хирург Тимур Хайдаров, который сейчас судится с певицами Славой и Любовью успенской.
Пил шампанское и плясал со всеми также отец хозяина вечера - 91-летний народный артист России Бедрос Киркоров. А наутро, когда Алена Жигалова собралась продолжить веселье, она обнаружила, что потеряла шубу.
Друзья, я потеряла шубу. Отпишитесь, кто помнит: где я была в ней, а где нет?
А также, кому я обещала куда пойти, поехать либо полететь - отмена. Извиняюсь, вчера я поскользнулась, и все болит, сегодня отдыхаю!
С Новым годом, друзья.
Однако уже 2-го января Алена была замечена на дне рождения подруги - продюсера Яны Рудковской, которой исполнилось 49 лет.
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