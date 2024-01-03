Звезду «Черной пантеры» Кэрри Бернанс в новогоднюю ночь сбил въехавший в толпу автомобиль

Актриса картины «Черная пантера» в новогоднюю ночь встретилась в ресторане с друзьями центре Нью-Йорка. После праздничного ужина звезда фильмов Marvel Бернанс и ее подруга пошли прогуляться по Манхэттену, сообщает thevoicemag.ru.

Около 1.30 ночи на тротуар выехал черный автомобиль Mercedes. Водитель протаранил ряд машин и на скорости врезался в пешеходов.

В числе пострадавших оказалась и Кэрри Бернанс. Мать семимесячного сына потеряла сознание и упала, прижатая тележкой.

В результате аварии были травмированы еще восемь человек, включая троих полицейских.