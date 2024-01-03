Звезду «Черной пантеры» Кэрри Бернанс в новогоднюю ночь сбил въехавший в толпу автомобиль

Актриса картины «Черная пантера» в новогоднюю ночь встретилась в ресторане с друзьями центре Нью-Йорка. После праздничного ужина звезда фильмов Marvel Бернанс и ее подруга пошли прогуляться по Манхэттену, сообщает thevoicemag.ru.
Около 1.30 ночи на тротуар выехал черный автомобиль Mercedes. Водитель протаранил ряд машин и на скорости врезался в пешеходов.
В числе пострадавших оказалась и Кэрри Бернанс. Мать семимесячного сына потеряла сознание и упала, прижатая тележкой.
В результате аварии были травмированы еще восемь человек, включая троих полицейских.
Преступника арестовали, а Кэрри доставили в больницу. Мать актрисы Патрисия рассказала о травмах дочери:
Ей очень больно, она не может отвечать на звонки.
У нее несколько сломанных костей, трещины и сколы зубов. Однако она благодарна Богу, что жива.
Она сохраняет чувство благодарности за саму жизнь, - написала женщина в личном блоге.
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