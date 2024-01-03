Кристина Агилера похудела на 18 килограммов и стала стройнее, чем до родов

Икона нулевых певица Кристина Агилера недавно шокировала поклонников тем, что смогла в свои 42 года похудеть на 18 килограммов, сообщает super.ru.

Сейчас звезда весит даже меньше, нежели до первых родов.

Как уточняет издание, расстаться с ненавистными килограммами Агилере помог здоровый образ жизни. Исполнительница придерживалась питания на 1600 калорий.

Она каждый день при этом добавляла в рацион фрукты, овощи и стала меньше есть сладкого, фастфуда и иных простых углеводов.

Кроме того, знаменитость активно занималась боксом и йогой. Певица также несколько раз в неделю занимается на кардиотренажерах, уделяя внимание силовым тренировкам.