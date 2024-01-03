У звезды «Глухаря» Балякина обнаружили опухоль в легких

У 64-летнего актера Андрея Балякина обнаружили опухоль в легких, сообщает prozvezd.info.

Артист узнал об этом после обычного рентгена. Он был шокирован результатами: у него нашли образование неправильной формы.

По словам докторов, это может быть не только онкологией, но и последствием тяжелой пневмонии.

Актер заявил, что он недавно перенес микрооперацию. У него взяли биопсию, и сейчас врачи исследуют ткани, чтобы установить точный диагноз.

Андрей Балякин не намерен бросать работу и продолжает сниматься в новых лентах. На его счету - 160 ролей. В том числе и таких сериалах, как «Меч», «Солдаты», «Глухарь», «Ивановы-Ивановы», «След», «Универ» и других.