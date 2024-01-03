Прохор Шаляпин раскритиковал ноги Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова давно дружит с певцом Прохором Шаляпиным. В этом году они вместе отметили Новый год, сообщает 5-tv.ru.

Нам с Прохором не бывает скучно. Особенно в новогодние праздники, - отметила балерина в личном блоге.

Артистка в качестве доказательства опубликовала в соцсети видео, где артисты сидят на диване, смеются и беседуют.

На кадрах запечатлен момент, когда Шаляпин критикует Волочкову за ее режим питания. А та рассказала, что съела за праздничным столом.

В новогоднюю ночь я съела всего два перепелиных яйца. А еще немного черной икорки, - поделилась балерина.

Шаляпин не удержался и прокомментировал худобу подруги.