Мария Аронова рассказала, как живет с мужем-домохозяином

Мария Аронова рассказала, что ее семейная жизнь отличается от стандартной. Так как звезда востребована в профессии, заботу о детях и быте взял на себя ее муж. Ради воспитания маленьких детей Евгений Фомин даже оставил работу, сообщает starhit.ru.

При этом актриса убеждена, что человек, посвятивший жизнь близким и ведению домашнего хозяйства, должен быть обеспечен. Учитывая, что в их союзе кормильцем была она, звезда полностью взяла ответственность на себя за содержание супруга.

Она отремонтировала квартиру супруга, которую тот может сдавать либо распоряжаться ею по своему усмотрению.

У него есть и собственные деньги. Он их у меня не просит. Это унизительно. Мы договорились, что у Жени есть определенная сумма, его собственная, и он может класть ее в банк, оперировать ими, — заявила Аронова.

У пары двое детей: 32-летний сын Владислав Гандрабура от первого брака актрисы и 19-летняя дочь Серафима Фомина- от нынешнего мужа.