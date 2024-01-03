Работа на огороде зимой небольшая, но для повышения урожайности крайне необходима

Снег часто выдувается ветром с участка. В этих местах надо положить ветки деревьев или кустарников, хворост, снопы камыша или кукурузы поперек господствующих ветров.

Благодаря этому агроприему земля меньше промерзает и весной повышается поглотительная способность почвы. По мерзлой земле талые воды просто стекают в низины.

Слой снега в 10 см при расставании весной дает до 300 л воды на 10 м².

Для раннего схода снега с огорода в конце зимы на участок разбрасывают темные сыпучие вещества: землю, сажу, песок.

На солнце вещества черного цвета быстрее прогреваются.

Также надо прикрывать снегом посадки земляники, чеснока для успешной перезимовки.

В малоснежные зимы при наступлении устойчивого похолодания приходится укрывать мульчой.

Используют опилки, перепревший навоз, торф.

Слой мульчи должен быть не менее 5 см, более тонкий слой не даст эффекта.