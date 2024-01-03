В Британии впервые расследуют случай виртуального группового изнасилования

Полиция Британии впервые приступила к расследованию инцидента, связанного с групповым сексуальным насилием над несовершеннолетней в метавселенной, сообщает nypost.com.

Как уточняет издание, на персонажа 16-летней девушки напала в игре группа неизвестных.

По словам полиции, подросток сейчас испытывает реальную психологическую травму от онлайн-насилия, реализованного с ее виртуальным героем.

На жертву оказывается психологическое и эмоциональное воздействие, которое является более долгосрочным, нежели любые физические травмы, - отмечает издание.

Сотрудники британской полиции пока не готовы адаптировать законодательство страны под новый формат сексуального насилия. Его трактуют как физическое изнасилование.