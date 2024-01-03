Редис можно выращивать и дома на подоконнике, но по причине ограниченной площади не удастся получить хороший урожай

Ранние сорта редиса (18 дней, Вайт Брекфаст, Джоли, Жара, Покер, Родос, Чемпион) созревают спустя 20-25 дней после появления всходов, среднеспелые сорта (Илка, Красный с белым кончиком, Ледяная сосулька, Сакса) – спустя 26-35 дней, а поздние (Дунганский 12/8, Кармина, Красный великан) – через 36 и более дней.

Ранние и среднеспелые сорта более устойчивы к заморозкам и стрелкованию.

Овощи поздних сортов вкуснее и полезнее, так как за период вегетации успевают накопить больше сахаров и витаминов, а также они более урожайные и хранятся дольше.

Чтобы редис любого сорта дал максимальное количество плодов, в уходе за растением необходимо соблюдать важные принципы:

При подготовке грядки землю рыхлят на глубину 20-30 см и сверху выравнивают. На 1 кв.м вносят по полведра песка и перегноя, 1 ст.л. аммиачной селитры, 1,5 ст.л. сернокислого калия и 2 ст.л. суперфосфата.

При выращивании редиса в почву нельзя вносить навоз. Вообще любые азотные удобрения могут способствовать образованию пустот в середине корнеплода.

В почву с повышенной кислотностью также вносят доломитовую муку (0,5 л на кв.м). А тяжелую глинистую землю перемешивают с песком (из расчета 1 ведро песка на кв.м).

Редис сеют на открытом солнечном, но защищённом от ветра участке.

Весной и в начале лета сеют семена ранних сортов, а поздних – не раньше августа. Для лучших и дружных всходов семена предварительно проращивают во влажной салфетке в течение 2-3 дней.

Чтобы ускорить этот процесс, можно добавить на салфетку каплю Эпина-Экстра или Циркона.

Хотя редис легко переносит заморозки до –4°С, но при недостатке тепла семена плохо прорастают.

Оптимальная температура для дружного появления всходов – 15-20°С.

При таких условиях ростки проклюнутся уже через 3 дня. А при более низкой температуре всходов придется ждать от 6 до 12 дней.