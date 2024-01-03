Главное условие богатого урожая Редиса это регулярный полив

Подкормки для редиса:

На плодородных почвах удобрения можно не вносить, а на обедненных необходимо использовать травяной настой, разведенный в воде.

Емкость заполняют водой на ¼, затем туда засыпают свежесобранные растения (из расчета 10 кг травы на 100 л воды) и добавляют 2 кг сухого куриного помета.

Тару накрывают сеткой, настой ежедневно перемешивают и применяют после того, как жидкость перестанет бродить (не будут выделяться пузырьки газа).

Обычно это происходит спустя 1-3 недели.

Получившийся настой разбавляют водой 1:1 и поливают им растения под корень.

Световой режим:

В идеале растения должны находиться на свету 10-12 часов.

Если световой день длится 13-14 часов, а температура воздуха при этом достигает 25°С, то более поздние сорта редиса не образуют корнеплод, а зацветают.

Такие растения прикрывают темным нетканым материалом так, чтобы они находились на свету не более 10 часов в сутки.