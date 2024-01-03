В двигателе американского самолета обнаружили мертвого мужчину

В двигателе самолета в Солт-Лейк-Сити обнаружили мертвого мужчину, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Как выяснилось, 1-го января мужчина через аварийный выход проник на охраняемую территорию аэропорта, зашел на взлетно-посадочную полосу и залез в двигатель самолета.

Спустя некое время специалисты проверили самолет и заметили в двигателе нечто непривычное. Они остановили двигатель и вынули оттуда уже мертвого человека.

Личность погибшего установлена: им оказался 30-летний житель штата Юта Кайлер Эфингер. У мужчины был при себе посадочный талон на рейс в Денвер. Перед гибелью мужчина разбросал свою одежду и обувь по ВПП.