Яна Рудковская захотела комментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой, но тренер отказалась

Продюсер Яна Рудковская помогает мужу, фигуристу Евгению Плющенко, организовывать ледовые шоу. Она выкладывает видео, где катается с супругом на коньках и расчищает лед, сообщает thevoicemag.ru.
Яна заявила, что ей нравится работа Татьяны Тарасовой в качестве комментатора чемпионата РФ.
Музыкальный продюсер добавила при этом, что тоже хотела бы стать спортивным комментатором.
Я бы прокомментировала соревнования. Это было бы интересно.
Я ведь разбираюсь в прыжках, вращениях, дорожках. Вместе с Татьяной Анатольевной был бы дуэт! Мы бы дали жару!
Все у нас было бы по правде, никого не пожалели бы - ни старичков, ни детей, - поделилась Рудковская.
Легендарный тренер отреагировала на слова Рудковской. 76-летняя председатель жюри телешоу «Ледниковый период» не испытала восторга от такой перспективы и назвала Рудковскую непрофессионалом в фигурном катании.
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