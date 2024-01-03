Яна Рудковская захотела комментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой, но тренер отказалась

Продюсер Яна Рудковская помогает мужу, фигуристу Евгению Плющенко, организовывать ледовые шоу. Она выкладывает видео, где катается с супругом на коньках и расчищает лед, сообщает thevoicemag.ru.

Яна заявила, что ей нравится работа Татьяны Тарасовой в качестве комментатора чемпионата РФ.

Музыкальный продюсер добавила при этом, что тоже хотела бы стать спортивным комментатором.

Я бы прокомментировала соревнования. Это было бы интересно.

Я ведь разбираюсь в прыжках, вращениях, дорожках. Вместе с Татьяной Анатольевной был бы дуэт! Мы бы дали жару!

Все у нас было бы по правде, никого не пожалели бы - ни старичков, ни детей, - поделилась Рудковская.