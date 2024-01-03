Борьба с крестцовой блошкой: Это самый опасный вредитель редиса

Так как редис любит калийные удобрения, всходы и почву обрабатывают свежей золой.
Блошка не переносит кислую среду, поэтому помогает уничтожить ее полив редиса подкисленной водой. Например, можно использовать раствор лимонной кислоты (1 ст.л. на 10 л воды).
Блошка предпочитает лакомиться сухими листьями редиса, поэтому их регулярно опрыскивают водой.
Благодаря скороспелости и неприхотливости редис успешно выращивали на Международной космической станции.
Редис можно выращивать как на отдельных грядках, так и в смешанных посадках рядом с капустой, картошкой и огурцами.
При правильном уходе растения отблагодарят вас хорошим урожаем.
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