Борьба с крестцовой блошкой: Это самый опасный вредитель редиса

Так как редис любит калийные удобрения, всходы и почву обрабатывают свежей золой.

Блошка не переносит кислую среду, поэтому помогает уничтожить ее полив редиса подкисленной водой. Например, можно использовать раствор лимонной кислоты (1 ст.л. на 10 л воды).

Блошка предпочитает лакомиться сухими листьями редиса, поэтому их регулярно опрыскивают водой.

Благодаря скороспелости и неприхотливости редис успешно выращивали на Международной космической станции.

Редис можно выращивать как на отдельных грядках, так и в смешанных посадках рядом с капустой, картошкой и огурцами.

При правильном уходе растения отблагодарят вас хорошим урожаем.