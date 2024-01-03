Уборка озимого чеснока обычно приходится на конец июля

Даже если вы не знаете, какой именно сорт культивируете на своем огороде, по внешнему виду растений будет понятно, что чеснок пора убирать.
У зрелых растений желтеют листья, трескается пленка на соцветиях. Как только это произойдет, уборку летнего чеснока нужно провести в течение 5-7 дней.
Кроме того, сроки уборки зависят от посадочного материала, в частности, фракций чеснока.
Однозубковые головки созревают на 25 дней раньше, чем самые раннеспелые сорта озимого чеснока.
Затем созревают растения, которые были выращены из мелких зубков, а еще спустя неделю - из средних и крупных крупных.
Также необходимо знать, что выкапывать чеснок лучше всего утром или вечером. Днем жаркое солнце может пересушить головку и зубки лишив сочности.
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