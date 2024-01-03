Уборка озимого чеснока обычно приходится на конец июля

13:09 2024-01-03
Уборка озимого чеснока обычно приходится на конец июля

Раннеспелые сорта готовы к выкапыванию спустя 85-95 дней после появления всходов, а позднеспелые - через 100-110 дней.

Даже если вы не знаете, какой именно сорт культивируете на своем огороде, по внешнему виду растений будет понятно, что чеснок пора убирать.

У зрелых растений желтеют листья, трескается пленка на соцветиях. Как только это произойдет, уборку летнего чеснока нужно провести в течение 5-7 дней.

Кроме того, сроки уборки зависят от посадочного материала, в частности, фракций чеснока.

Однозубковые головки созревают на 25 дней раньше, чем самые раннеспелые сорта озимого чеснока.

Затем созревают растения, которые были выращены из мелких зубков, а еще спустя неделю - из средних и крупных крупных.

Также необходимо знать, что выкапывать чеснок лучше всего утром или вечером. Днем жаркое солнце может пересушить головку и зубки лишив сочности.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
15:23

Наталья Гончарова

Ургант записал важное обращение к соотечественникам

Ургант записал важное обращение к соотечественникам

Актер, шоумен и ведущий РФ Иван Ургант обратился в Новый год к землякам с очень важным заявлением.
Наталья Гончарова
14:56

Наталья Гончарова

Земфира объявила о выходе своего нового альбома, назвав при этом Париж своим домом

Земфира объявила о выходе своего нового альбома, назвав при этом Париж своим домом

В рамках личного блога Земфира объявила о выходе своего нового альбома, который она назвала "классной пластинкой". Не забыла артистка отметить, что чувствует себя во французской столице свободной и считает теперь город своим домом.
Светлана Игнатьева
14:50

Светлана Игнатьева

В США азиатка из-за ошибки клиники родила кавказских детей и отказалась от младенцев

В США азиатка из-за ошибки клиники родила кавказских детей и отказалась от младенцев

Женщина подала на медиков в суд, то же самое сделали и биологические родители мальчиков-двойняшек.
Светлана Игнатьева
14:34

Светлана Игнатьева

«Горячая девушка», которую создала нейросеть, сумела неплохо заработать

«Горячая девушка», которую создала нейросеть, сумела неплохо заработать

Только за первые полтора месяца искусственно созданная красотка принесла своему создателю без малого 10 000 долларов.
Игнат Ветров
14:31

Игнат Ветров

Новейший армейский вертолет Apache перевернулся при сильном ветре

Новейший армейский вертолет Apache перевернулся при сильном ветре

Ударный вертолет Apache AH-64E, объявленный армией в октябре “готовым к несению службы на передовой”, перевернулся на бок во время стоянки в Центре армейской авиации в Мидл-Уоллопе, Хэмпшир.
Светлана Игнатьева
14:19

Светлана Игнатьева

Необычные фото Линды Евангелисты украсили четыре обложки журнала V

Необычные фото Линды Евангелисты украсили четыре обложки журнала V

58-летняя звезда подиума предстала в готических и нуарных образах, снимки сделал известный фэшн-фотограф Стивен Кляйн.
Светлана Игнатьева
14:09

Светлана Игнатьева

Диетолог Золотарев объяснил, опасен ли мед после нагрева

Диетолог Золотарев объяснил, опасен ли мед после нагрева

По словам эксперта, часть витаминов и ферментов при этом можно утратить, но в целом подогретый продукт не опасен.
article_image 15:32

Кто этот талантливый участник смотра художественной самодеятельности?

Юный Владимир Высоцкий всегда знал, как оказаться в центре внимания и проявить свои таланты на максимум.

article_image 15:28

Михаил Боярский знал, как нужно позировать перед камерой

А вот его тезка — Михаил Шуфутинский — немного застеснялся в кадре.

article_image 15:27

Жерар Депардье и Джон Траволта прекрасно отдыхали в личном поместье Депардье

Фото сделано в далеком 1981 году — вот почему актеры такие молодые.