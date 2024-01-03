Яровой чеснок сажают весной, поэтому и убирают его позже, чем озимый

В это время на растении перестают появляться новые листья, старые - желтеют, шейка размягчается, стебель полегает.

Срок уборки ярового чеснока тоже нельзя пропустить. Осенние дожди могут привести к росту молодых корней.

Тогда головки будут плохо храниться и станут менее полезными.

Главный плюс озимого чеснока – более крупные зубчики, которые удобнее добавлять в пищу.

Однако яровой чеснок хранится дольше озимого.

Во время уборки ярового и озимого чеснока важно не повредить нежные головки, поскольку даже небольшие вмятины могут стать источником инфекции.

Чеснок после уборки сушат в довольно теплом помещении под навесом или в специальных сушилках с вентиляцией.

Когда головки хорошо просохнут, с них срезают ботву, оставляя пенек (длиной около 5 см) и корни (длиной до 2 см).