10 способов хранения чеснока в домашних условиях

Хранение чеснока в стеклянной банке:
Чтобы удалить инфекцию, донце головки вместе с остатками корней аккуратно обжигают (это можно сделать над пламенем свечи или газовой плиты).
Затем чеснок укладывают в стеклянную банку с открытым горлышком и хранят в кухонном шкафчике в течение 2-3 месяцев.
Хранение чеснока в муке:
В стеклянную банку объемом 3 л насыпают небольшой слой муки. Туда укладывают в ряд головки с обожженным донцем.
Затем на них насыпают слой муки и наверх снова укладывают чеснок. Таким образом банку наполняют до краев, но на самом верху должен оказаться слой муки.
Хранение чеснока в парафине:
В небольшую кастрюлю наливают воду, ставят на плиту, доводят до кипения, затем устанавливают минимальную температуру (вода не должна бурлить).
Парафин нарезают на кусочки, кладут в емкость меньшего размера и ставят в кастрюлю с горячей водой.
Когда парафин расплавится, чеснок берут за кончик стебля, опускают туда на 1-2 секунды, после чего укладывают в сухой ящик.
Чеснок нельзя держать в парафине долго, иначе он просто сварится
Хранение чеснока в растительном масле:
Чеснок тщательно моют, просушивают на полотенце, после чего помещают в банку растительным маслом.
Храненте чеснока в пищевой плёнке и опилках:
Каждую головку оборачивают пленкой (лучше в 2 слоя) так, чтобы открытым осталось лишь донце с корешками.
Чеснок укладывают в картонную коробку, засыпают опилками и хранят в сухом месте при комнатной температуре.
Хранение чеснока в соли:
Чеснок укладывают в пластмассовый или стеклянный ящик, пересыпая каждый слой солью.
Емкость ставят в погреб с температурой 3-5°С.
Хранение чеснока в сетке:
Чеснок сплетают в косу или помещают в сетку (ее можно заменить капроновыми колготами) и подвешивают в сухом и прохладном помещении.
Если вы собираетесь плести из чеснока косу, не срезайте сухие стебли
Хранение чеснока в тканевом мешке:
Чеснок укладывают в мешок из плотной ткани, завязывают и подвешивают между деревянными оконными рамами.
Хранение чеснока в ткани и полиэтилене:
Чеснок укладывают в полотняный мешок, как в предыдущем способе, сверху надевают полиэтиленовый пакет (его не завязывают) и оставляют в комнате или на кухне.
Раз в неделю пакет проветривают.
Хранение чеснока в земле:
Чеснок тщательно просушивают, кладут в полиэтиленовый пакет, плотно завязывают и помещают в землю на глубину 35-40 см на участке, где нет поверхностного залегания грунтовых вод.
Пакет присыпают опилками и закапывают почвой. В этом месте чеснок хранят до весны и откапывают, когда земля оттает.
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