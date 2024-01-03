10 способов хранения чеснока в домашних условиях

13:13 2024-01-03
10 способов хранения чеснока в домашних условиях

Ведь зимой головки часто гниют или высыхают, а весной начинают прорастать, чтобы этого не произошло, для хранения чеснока в квартире дачники создают особые благоприятные условия.

Хранение чеснока в стеклянной банке:

Чтобы удалить инфекцию, донце головки вместе с остатками корней аккуратно обжигают (это можно сделать над пламенем свечи или газовой плиты).

Затем чеснок укладывают в стеклянную банку с открытым горлышком и хранят в кухонном шкафчике в течение 2-3 месяцев.

Хранение чеснока в муке:

В стеклянную банку объемом 3 л насыпают небольшой слой муки. Туда укладывают в ряд головки с обожженным донцем.

Затем на них насыпают слой муки и наверх снова укладывают чеснок. Таким образом банку наполняют до краев, но на самом верху должен оказаться слой муки.

Хранение чеснока в парафине:

В небольшую кастрюлю наливают воду, ставят на плиту, доводят до кипения, затем устанавливают минимальную температуру (вода не должна бурлить).

Парафин нарезают на кусочки, кладут в емкость меньшего размера и ставят в кастрюлю с горячей водой.

Когда парафин расплавится, чеснок берут за кончик стебля, опускают туда на 1-2 секунды, после чего укладывают в сухой ящик.

Чеснок нельзя держать в парафине долго, иначе он просто сварится

Хранение чеснока в растительном масле:

Чеснок тщательно моют, просушивают на полотенце, после чего помещают в банку растительным маслом.

Храненте чеснока в пищевой плёнке и опилках:

Каждую головку оборачивают пленкой (лучше в 2 слоя) так, чтобы открытым осталось лишь донце с корешками.

Чеснок укладывают в картонную коробку, засыпают опилками и хранят в сухом месте при комнатной температуре.

Хранение чеснока в соли:

Чеснок укладывают в пластмассовый или стеклянный ящик, пересыпая каждый слой солью.

Емкость ставят в погреб с температурой 3-5°С.

Хранение чеснока в сетке:

Чеснок сплетают в косу или помещают в сетку (ее можно заменить капроновыми колготами) и подвешивают в сухом и прохладном помещении.

Если вы собираетесь плести из чеснока косу, не срезайте сухие стебли

Хранение чеснока в тканевом мешке:

Чеснок укладывают в мешок из плотной ткани, завязывают и подвешивают между деревянными оконными рамами.

Хранение чеснока в ткани и полиэтилене:

Чеснок укладывают в полотняный мешок, как в предыдущем способе, сверху надевают полиэтиленовый пакет (его не завязывают) и оставляют в комнате или на кухне.

Раз в неделю пакет проветривают.

Хранение чеснока в земле:

Чеснок тщательно просушивают, кладут в полиэтиленовый пакет, плотно завязывают и помещают в землю на глубину 35-40 см на участке, где нет поверхностного залегания грунтовых вод.

Пакет присыпают опилками и закапывают почвой. В этом месте чеснок хранят до весны и откапывают, когда земля оттает.

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