Для крыжовника больше всего подходят дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы

13:20 2024-01-03
Для крыжовника больше всего подходят дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы

Культура хорошо переносит слабокислую почву с рН 5,5-6,5 (при более низком уровне рН почву известкуют за год до посадки).

Для посадки выбирайте хорошо освещенные участки, защищенные от холодных ветров.

Непригодны для выращивания крыжовника пониженные места, где застаивается вода (это может стать причиной поражения растений американской мучнистой росой и листовыми пятнистостями).

Посадочные ямы глубиной 30 см и диаметром 60 см готовьте заранее. В каждую из них внесите по 8-10 кг коровьего соломистого навоза, 120-240 г суперфосфата, 40 г калийной соли (или 300 г древесной золы) и 100-350 г молотого известняка.

Если навоза нет, то увеличьте дозу суперфосфата до 300 г, а калийной соли – до 50 г.

А если вместо калийной соли используете золу, то уменьшите дозу извести в 2 раза. Для улучшения аэрации в субстрат можете добавить 2-3 ведра торфа.

Саженцы крыжовника сажайте прямо, без наклона. Корневая шейка при этом должна быть заглублена на 5-6 см, а нижние части ветвей – присыпаны почвой.

Сразу после посадки почву вокруг саженцев уплотните, а побеги обрежьте до 3-5 почек. Каждое растение полейте 5 л воды.

Важно садить крыжовник на освещенных, защищенные от ветра участках.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
15:23

Наталья Гончарова

Ургант записал важное обращение к соотечественникам

Ургант записал важное обращение к соотечественникам

Актер, шоумен и ведущий РФ Иван Ургант обратился в Новый год к землякам с очень важным заявлением.
Наталья Гончарова
14:56

Наталья Гончарова

Земфира объявила о выходе своего нового альбома, назвав при этом Париж своим домом

Земфира объявила о выходе своего нового альбома, назвав при этом Париж своим домом

В рамках личного блога Земфира объявила о выходе своего нового альбома, который она назвала "классной пластинкой". Не забыла артистка отметить, что чувствует себя во французской столице свободной и считает теперь город своим домом.
Светлана Игнатьева
14:50

Светлана Игнатьева

В США азиатка из-за ошибки клиники родила кавказских детей и отказалась от младенцев

В США азиатка из-за ошибки клиники родила кавказских детей и отказалась от младенцев

Женщина подала на медиков в суд, то же самое сделали и биологические родители мальчиков-двойняшек.
Светлана Игнатьева
14:34

Светлана Игнатьева

«Горячая девушка», которую создала нейросеть, сумела неплохо заработать

«Горячая девушка», которую создала нейросеть, сумела неплохо заработать

Только за первые полтора месяца искусственно созданная красотка принесла своему создателю без малого 10 000 долларов.
Игнат Ветров
14:31

Игнат Ветров

Новейший армейский вертолет Apache перевернулся при сильном ветре

Новейший армейский вертолет Apache перевернулся при сильном ветре

Ударный вертолет Apache AH-64E, объявленный армией в октябре “готовым к несению службы на передовой”, перевернулся на бок во время стоянки в Центре армейской авиации в Мидл-Уоллопе, Хэмпшир.
Светлана Игнатьева
14:19

Светлана Игнатьева

Необычные фото Линды Евангелисты украсили четыре обложки журнала V

Необычные фото Линды Евангелисты украсили четыре обложки журнала V

58-летняя звезда подиума предстала в готических и нуарных образах, снимки сделал известный фэшн-фотограф Стивен Кляйн.
Светлана Игнатьева
14:09

Светлана Игнатьева

Диетолог Золотарев объяснил, опасен ли мед после нагрева

Диетолог Золотарев объяснил, опасен ли мед после нагрева

По словам эксперта, часть витаминов и ферментов при этом можно утратить, но в целом подогретый продукт не опасен.
article_image 15:32

Кто этот талантливый участник смотра художественной самодеятельности?

Юный Владимир Высоцкий всегда знал, как оказаться в центре внимания и проявить свои таланты на максимум.

article_image 15:28

Михаил Боярский знал, как нужно позировать перед камерой

А вот его тезка — Михаил Шуфутинский — немного застеснялся в кадре.

article_image 15:27

Жерар Депардье и Джон Траволта прекрасно отдыхали в личном поместье Депардье

Фото сделано в далеком 1981 году — вот почему актеры такие молодые.