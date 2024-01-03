Для крыжовника больше всего подходят дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы

Для посадки выбирайте хорошо освещенные участки, защищенные от холодных ветров.

Непригодны для выращивания крыжовника пониженные места, где застаивается вода (это может стать причиной поражения растений американской мучнистой росой и листовыми пятнистостями).

Посадочные ямы глубиной 30 см и диаметром 60 см готовьте заранее. В каждую из них внесите по 8-10 кг коровьего соломистого навоза, 120-240 г суперфосфата, 40 г калийной соли (или 300 г древесной золы) и 100-350 г молотого известняка.

Если навоза нет, то увеличьте дозу суперфосфата до 300 г, а калийной соли – до 50 г.

А если вместо калийной соли используете золу, то уменьшите дозу извести в 2 раза. Для улучшения аэрации в субстрат можете добавить 2-3 ведра торфа.

Саженцы крыжовника сажайте прямо, без наклона. Корневая шейка при этом должна быть заглублена на 5-6 см, а нижние части ветвей – присыпаны почвой.

Сразу после посадки почву вокруг саженцев уплотните, а побеги обрежьте до 3-5 почек. Каждое растение полейте 5 л воды.

Важно садить крыжовник на освещенных, защищенные от ветра участках.