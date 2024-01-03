Чтобы получить высокий урожай, за крыжовником нужно ухаживать

После этого замульчируйте приствольные круги торфом или компостом.

В засушливые периоды крыжовник регулярно поливайте, особенно во время активного роста и образования завязей (сразу после цветения) и за 2 недели до сбора урожая.

В первый год после посадки весной внесите азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) из расчета 15-20 г на 1 кв.м приствольного круга, почву сразу же подрыхлите.

В последующие годы дозу их увеличьте до 20-25 г. Раз в 3-4 года вносите полное минеральное удобрение из расчета 20-25 г на 1 кв.м.

Органические удобрения вносите каждые 2-3 года в количестве 4-6 кг на 1 кв.м. приствольного круга.

Первую обрезку крыжовника проводят первой же осенью.

Обрезка:

К осени первого года у молодого крыжовника, как правило, вырастают 4-6 однолетних побегов. Из них выбирают 4-5 наиболее сильных, остальные вырезают. К концу второго года в кусте должно быть 4-5 двухлетних ветвей и столько же однолетних.

В последующие годы из появляющихся прикорневых побегов ежегодно оставляют не более 3-5 наиболее сильных, равномерно расположенных побегов.

Лишние, больные, слабые, лежащие на земле побеги удаляют. К началу плодоношения в правильно сформированном кусте должно быть 10-15 ветвей.

С 5-6-летнего возраста у крыжовника ежегодно вырезают по 3-4 старые слабоплодоносящие ветви с приростом менее 30 см.

На замену им оставляют такое же количество однолетних прикорневых побегов.

Обрезают кусты осенью после листопада или в феврале-марте до распускания почек.

Побеги вырезают при помощи секатора у самой поверхности почвы, стараясь не оставлять пеньков, в которых могут поселиться вредители.

Ямы готовят за 1,5-2 месяца до посадки крыжовника, при весенней посадке к их подготовке приступают с осени.

Чтобы удобрения лучше перемешались с почвой, яму засыпают в три приема. Вначале высыпают 1/3 субстрата и третью часть удобрений, после чего все перемешивают.

Затем то же самое проделывают с оставшейся почвой и удобрениями.

Соблюдайте эти правила, чтобы крыжовник хорошо чувствовал себя на вашем участке и отблагодарил вас богатым урожаем.

Кусты крыжовника занимают почетное место во многих садах неспроста. Эта ягодная культура славится отличной урожайностью.

В благоприятных условиях крыжовник плодоносит более 20 лет. А некоторые экземпляры способны побить даже этот рекорд.

Известны случаи, когда сорокалетние кусты ежегодно радовали хозяев приличной порцией сочных ягод.

В благоприятных условиях крыжовник плодоносит до 20 лет.

Добиться таких результатов, необходимо уделять плодовитым кустам немало внимания.