Крыжовник, как и многие ягодные культуры, требователен к освещенности участка где он растет

Избыток влаги в почве тоже не понравится крыжовнику.
В таких условиях велик риск гниения корневой шейки куста и, как результат, гибели растения.
Поэтому заболоченные территории и участки с высоко расположенными грунтовыми водами лучше оставить для других культур.
По этой же причине стоит отказаться от выращивания крыжовника на тяжелых глинистых почвах.
Особенности посадки:
Кусты можно высаживать на постоянное место и весной, и осенью.
Но в первом случае необходимо ориентироваться на короткий период между оттаиванием почвы и набуханием почек.
Успеть в срок довольно сложно. А запоздалая посадка негативно отражается на уровне приживаемости. Поэтому опытные садоводы отдают предпочтение осени.
В этом случае посадка проводится за 4-6 недель до наступления заморозков — тогда куст крыжовника успевает обзавестись молодыми корешками и прижиться на новом месте.
При посадке необходимо выдерживать интервал между соседними кустами.
Для компактных сортов хватит расстояния в 1 м, для габаритных – в 2 м. Размер посадочных ям зависит от габаритов растения.
Для годовалых или двухлетних саженцев отлично подойдет траншея, диаметр и глубина которой – полметра.
Чтобы обеспечить куст питательными веществами, в яму вносят удобрения:
10 кг перепревшей органики (навоза, опавшей листвы, сорняков без семян);
100 г древесной золы;
50 г двойного суперфосфата;
40 г сернистого калия.
Прежде чем приступить к посадке крыжовника, необходимо удалить все засохшие корни и обрезать верхушки веток.
На каждом побеге следует оставить около 5 почек. Размещать куст в яме рекомендуется слегка под наклоном.
Почву, засыпанную в траншею, обязательно нужно уплотнять. Это поможет избежать образования пустот.
Завершающий этап – обильный полив.
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