Крыжовник, как и многие ягодные культуры, требователен к освещенности участка где он растет

13:25 2024-01-03
Крыжовник, как и многие ягодные культуры, требователен к освещенности участка где он растет

На затененных территориях получить хороший урожай не получится, ягоды мельчают, а их количество снижается. Крыжовник очень требователен к освещенности участка.

Избыток влаги в почве тоже не понравится крыжовнику.

В таких условиях велик риск гниения корневой шейки куста и, как результат, гибели растения.

Поэтому заболоченные территории и участки с высоко расположенными грунтовыми водами лучше оставить для других культур.

По этой же причине стоит отказаться от выращивания крыжовника на тяжелых глинистых почвах.

Особенности посадки:

Кусты можно высаживать на постоянное место и весной, и осенью.

Но в первом случае необходимо ориентироваться на короткий период между оттаиванием почвы и набуханием почек.

Успеть в срок довольно сложно. А запоздалая посадка негативно отражается на уровне приживаемости. Поэтому опытные садоводы отдают предпочтение осени.

В этом случае посадка проводится за 4-6 недель до наступления заморозков — тогда куст крыжовника успевает обзавестись молодыми корешками и прижиться на новом месте.

При посадке необходимо выдерживать интервал между соседними кустами.

Для компактных сортов хватит расстояния в 1 м, для габаритных – в 2 м. Размер посадочных ям зависит от габаритов растения.

Для годовалых или двухлетних саженцев отлично подойдет траншея, диаметр и глубина которой – полметра.

Чтобы обеспечить куст питательными веществами, в яму вносят удобрения:

10 кг перепревшей органики (навоза, опавшей листвы, сорняков без семян);

100 г древесной золы;

50 г двойного суперфосфата;

40 г сернистого калия.

Прежде чем приступить к посадке крыжовника, необходимо удалить все засохшие корни и обрезать верхушки веток.

На каждом побеге следует оставить около 5 почек. Размещать куст в яме рекомендуется слегка под наклоном.

Почву, засыпанную в траншею, обязательно нужно уплотнять. Это поможет избежать образования пустот.

Завершающий этап – обильный полив.

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