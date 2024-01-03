Садовая клубника – разновидность земляники: У нее более крупные ягоды, богатые витаминами и микроэлементами

13:28 2024-01-03
Садовая клубника – разновидность земляники: У нее более крупные ягоды, богатые витаминами и микроэлементами

Растение приживается в любой почве, но от качества грунта и количества питательных элементов зависит размер плодов.

Высаживать клубнику можно в середине или конце весны, а также осенью. Чтобы культура быстро прижилась и не погибла зимой, нужно придерживаться нескольких правил.

Клубнику рекомендуют не высаживать на участки, где раньше росли баклажаны, картофель, огурцы, перец или капуста. После таких культур в грунте остаются личинки насекомых-вредителей:

  • колорадского жука;

  • нематоды;

  • проволочника.

Весной они пробуждаются и начинают активно размножаться, уничтожая корневую систему одомашненной земляники.

Клубника хорошо приживается в земле, в которой раньше росли бархатцы, зерновые культуры, лук или чеснок, морковь, свекла или редис.

Выбирают участки, расположенные на юго-восточной стороне огорода.

Идеально, если рядом с клубникой растут деревья, которые будут создавать тень и закрывать нежную листву от прямых солнечных лучей. Земляника дает богатый урожай, если растет в черноземе или темно-сером лесном грунте.

Нравится культуре суглинистая и супесчаная почва. Ягоды будут мелкими и кислыми, если владелец дачи выбрал дерново-подзолистый или светло-серый субстрат, расположенный в низине.

Клубника не приживается на участках со слишком влажным грунтом, который постоянно затапливает.

Землю перед высадкой культуры перекапывают и тщательно осматривают.

Если в субстрате обнаружили жуков или яйца, нужно обработать почву аммиачной водой. Раствор уничтожает личинок и споры грибковых заболеваний. Прогнать вредителей может алкалоидный люпин. Растением засевают выбранный участок, а через год выкапывают и заменяют культуру клубникой.

Участки, на которых много сорняков, поливают раствором «Раундала». На 1 га берут 2 л препарата. Средство справляется с многолетними растениями, которые прочно укоренились, и уничтожает семена сорняков.

Субстрат за 2–3 недели до высадки земляничных кустов обогащают перегноем и древесной золой.

Можно использовать компост или торф. Свежий навоз запрещен, компонент вырабатывает много азота, который стимулирует рост зеленой массы, но подавляет формирование бутонов.

Удобрением обильно посыпают грядки и перекапывают на глубину штыка лопаты. Участок разравнивают граблями и оставляют на 3 недели.

Чтобы получить хороший урожай, рекомендуют дополнить компост калийными составами и суперфосфатом. На 1 м берут 20 г первой и 40 г второй добавки.

При повышенной кислотности почвы используют доломитовую известь, примерно 250–300 г.

Клубнику переносят на новые грядки через каждые 2–4 года. Землю, в которой росла земляника, рекомендуют засевать зерновыми или луковыми культурами.

Они помогают почве восстановиться и насытиться питательными веществами. Землянику можно вернуть на старый участок через 3–4 года.

Столько времени понадобится субстрату, чтобы обогатиться питательными микроэлементами.

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