Грядки с клубникой следует окружить растениями, отпугивающими вредителей

У кустов, посаженных весной, в первый год удаляют усики и соцветия. Они мешают растению укорениться и окрепнуть. Спустя 15 суток после посадки землю удобряют минеральными или органическими подпитками. В цветочных магазинах продают биогумус.

В домашних условиях удобрение готовят из забродившей травы или птичьего помета. Заготовку замачивают в воде и настаивают несколько суток. Концентрированный раствор разбавляют и вносят в субстрат после прополки и обильного полива.

Землю вокруг кустов земляники нужно мульчировать.

Грунт посыпают сосновыми или еловыми иголками. Аромат хвои отпугивает медведку, колорадского жука и других вредителей.

Еловые иголки заменяют соломой. Заготовку сначала замачивают в воде и выкладывают тонким слоем на пленку или лист железа, оставляют на солнце. Ждут, пока прорастут семена сорняков.

Чистую и сухую солому разбрасывают между рядами и под кустами. Аналогичным способом используют сено или сушеную траву.

Садовую землянику поливают из лейки 2–3 раза в неделю. Струя из шланга слишком сильная, она может повредить листья и сердцевину.

Лейку заменяют распрыскивателями: веерными, качающимися, круговыми или роторными. Клубнике понравится и капельный полив. Главное, чтобы вода была теплой и отстоявшейся, без примесей тяжелых металлов.

Сажать ремонтантную землянику можно весной и осенью.

Землю перед огородными работами обогащают удобрениями, а после мульчируют соломой или хвойными иголками.

Молодые саженцы клубники поливают и регулярно удобряют, защищают от холода и вредителей, а в первый год срывают усики и соцветия. Благодаря этому культура быстро приживается и адаптируется к новым условиям.

Одомашненную землянику сажают весной или осенью.

Летом температура воздуха слишком высокая.

Грунт быстро пересыхает, не помогают даже частые поливы.

Культура, лишенная воды, вянет и погибает.

Весной рассаду клубники сажают в конце апреля или мае, когда земля прогревается на глубину 5–6 см.

Осенью землянику подготавливают к размножению в сентябре. Некоторые дачники начинают высадку культуры в последних числах августа.

Осенняя рассада успевает укорениться и прижиться за зиму, поэтому урожай собирают уже на следующий год.