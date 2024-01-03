Суд выставил Владимиру Винокуру счет в полмиллиона российских рублей

Московская объединенная энергокомпания подала на фонд юмориста Владимира Винокура в суд. Поводом стал долг за отопление с 2020-го по 2023-й годы, сообщает news.rambler.ru.

Уточняется, что сумма долга составила 501 тысячу российских рублей.

Московская объединенная энергетическая компания подала иск в суд на фонд артиста Владимира Винокура - из-за неуплаты за отопление в период с 2020-го по 2023-й годы, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Винокур будет обжаловать иск энергетиков, который суд принял в октябре 2022-го года. Перед Новым годом фонд подал апелляцию.

Фонд Винокура действует около 13 лет. Его деятельность нацелена на организацию развлечений, производство фильмов и телепрограмм.