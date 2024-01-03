Диетолог Золотарев объяснил, опасен ли мед после нагрева

14:09 2024-01-03
Диетолог Золотарев объяснил, опасен ли мед после нагрева

По словам эксперта, часть витаминов и ферментов при этом можно утратить, но в целом подогретый продукт не опасен.

Часть полезных свойств меда при нагреве теряется. Тем не менее, он от этого не становится вредным. Такое заявление сделал radiosputnik.ru диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

По словам эксперта, засахаренный мед нравится не всем, потому многие его нагревают, чтобы вернуть текучесть.

Мед может потерять часть свойств после нагрева.

В нем есть определенное число ферментов, которые при нагревании разрушаются. А также - витаминов, которые боятся температурной обработки, — предупредил Золотарев.

Он также опроверг распространенное мнение, будто мед становится токсичным после нагревания. По словам доктора, нагретый мед не опасен для здоровья.

Чтобы минимизировать потерю ферментов и витаминов, специалист подсказал правильный способ нагревания продукта.

Для этого нужно залить в емкость кипяток и подождать, пока температура опустится до 80-ти градусов. А потом опустить туда закрытую баночку с медом.

Через полчаса, когда температура упадет, немного воды надо слить и добавить горячей. А вот в микроволновке или с помощью традиционной водяной бани мед лучше не нагревать.

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