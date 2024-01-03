Новейший армейский вертолет Apache перевернулся при сильном ветре

Источник в министерстве обороны сообщил The Telegraph, что, как полагают, это был первый случай, когда Apache был перевернут, добавив:

“Apaches не особенно подвержены этому, но если скорость ветра достаточно высока, это, очевидно, может случиться. Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока не будет проведена полная оценка”.

Апачи считаются надежными летательными аппаратами, которые могут эксплуатироваться с палуб кораблей и, как правило, способны противостоять сильному ветру.