«Горячая девушка», которую создала нейросеть, сумела неплохо заработать

Нейросети продолжают удивлять пользователей Сети. На этот раз на deepfake попались более сотни тысяч человек, которые предложили несуществующей «идеальной девушке» дорогие свидания, сообщает ФедералПресс.

На аккаунт созданной нейросетью девушки Эмили Пеллегрини за четыре месяца подписались около 150 тысяч человек!

За первые полтора месяца Пеллегрини принесла своему создателю без малого 10 000 долларов. Автор проекта признался, что уточнил у ChatGPT, о какой именно девушке мечтает среднестатистический мужчина. Нейросеть ему сообщила, что у идеальной девушки должны быть длинные каштановые волосы и длинные ноги.

Я сделал ее такой, как там сказано. Я хотел, чтобы девушка была максимально реальной, – сказал автор.

Эмили быстро завоевала внимание богатых и влиятельных мужчин, отметил создатель. Среди них были футболисты, бойцы ММА, теннисисты, миллиардеры.

Они думали, что Эмили реальна, приглашали ее в Дубай, чтобы встретиться и угостить обедом в отличных ресторанах, – рассказал создатель Эмили.

Эмили не единственный персонаж в коллекции автора. У популярной красотки имеется сестра Фиона, которая собрала уже 30 тысяч подписчиков.