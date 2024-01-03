В США азиатка из-за ошибки клиники родила кавказских детей и отказалась от младенцев

14:50 2024-01-03
В США азиатка из-за ошибки клиники родила кавказских детей и отказалась от младенцев

Женщина подала на медиков в суд, то же самое сделали и биологические родители мальчиков-двойняшек.

Американка вынуждена была отказаться от двоих детей из-за того, что в клинике в Калифорнии перепутали эмбрионы.

Как пишет yahoo.com, пара жителей США азиатского происхождения заплатила 100 000 долларов за лечение бесплодия. Это привело к появлению восьми эмбрионов и беременности. Будущей матери сказали, что у нее будут девочки-близнецы.

Но после рождения на свет появились не две девочки с азиатскими чертами лица, как ожидалось, а два белых мальчика. Последующие расследования показали, что клиника имплантировала два эмбриона мужского пола из двух разных семей.

Пара в итоге отказалась от мальчиков. В их иске говорится, что они получили “необратимые эмоциональные травмы, от которых трудно оправиться”. Младенцев отдали их генетическим родителям.

Одна из пар, Анни Манукян и ее муж Ашот, также подали в суд на клинику из-за несчастного случая. Госпожа Манукян и генетическая мать другого мальчика находились в клинике в один и тот же день в августе 2018 года, когда им имплантировали эмбрионы.

В дальнейшем Манукян по ошибке имплантировали эмбрион четвертой пары, что привело к неудачной беременности. Манукяны узнали, что стали родителями, только когда им позвонили из клиники с просьбой прийти и сдать анализ ДНК в марте 2019 года. 

Манукяны потребовали возмещения ущерба, чтобы покрыть эмоциональную потерю и 100 000 долларов, которые они потратили на лечение и поездки. При этом госпожа Манукян сказала, что каждый день молилась за женщину, которая родила ее сына:

Она носила моего ребенка девять месяцев, кормила его, заботилась о нем, меняла ему подгузники.

Все могло закончиться по-другому.

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