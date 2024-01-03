Земфира объявила о выходе своего нового альбома, назвав при этом Париж своим домом

Земфира не забыла поздравить своих фанатов с Новым годом, сообщив при этом, что в грядущем году намерена выступить с концертами в самых разных государствах мира.
В своем обращении певица похвасталась, что после отъезда из РФ выглядит отлично.
Артистка заявила, что завидует слушателям своего нового альбома, который вот-вот увидит свет.
Ранее сообщалось, что выступление Земфиры в Дубае, намеченное на 23 декабря, было отменено по причине продажи менее половины билетов.
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