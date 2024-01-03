Ургант записал важное обращение к соотечественникам

Иван Ургант в своем новогоднем обращении призвал поклонников не обижать своих близких, не обижаться друг на друга.

Также звезда экрана пожелал россиянам не печалиться, веселиться и быть счастливыми.

Ранее в рамках одного из корпоративов за рубежом селебрити признался, что даже не представлял себе раньше, насколько сильно он любит родное государство.

Известно, что вот уже в течение почти 2 лет Ургант зарабатывает выступлениями на частных мероприятиях, так как Первый канал возвращать ведущего в эфир опасается.