Ургант записал важное обращение к соотечественникам

Иван Ургант в своем новогоднем обращении призвал поклонников не обижать своих близких, не обижаться друг на друга.
Также звезда экрана пожелал россиянам не печалиться, веселиться и быть счастливыми.
Ранее в рамках одного из корпоративов за рубежом селебрити признался, что даже не представлял себе раньше, насколько сильно он любит родное государство.
Известно, что вот уже в течение почти 2 лет Ургант зарабатывает выступлениями на частных мероприятиях, так как Первый канал возвращать ведущего в эфир опасается.
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