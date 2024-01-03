Киркоров впервые украсил тело татуировкой

Телеграм-канал "Светский хроник" сообщает, что жук-скарабей приносит удачу своему обладателю, символизируя перерождение и просветление.

На недавнем видео можно наблюдать, что Филипп Киркоров прячет место, где набито тату под повязкой.

В новогоднюю ночь артист обратился к фанатам, зачитав длинный тост. Артист отметил, что его "опустили с неба на землю", что ему пойдет на пользу.

Он обещал запомнить прошлый год как позитивный.

Напомним, что негатив настиг артиста в самом конце года после его участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor 20 декабря, из-за чего артиста и его коллег "отменили" во всех новогодних шоу.