У англичанина речной трест изъяли лодку, потребовав за возврат четырехкратную сумму ее стоимости

У английского инвалида-лодочника Джорджа Уорда отняли одну из узких лодок, и выставили на продажу.

Лодка - настоящий раритет: она изготовлена компанией Thomas Bantock & Co в 1880–х годах. Уорд владел ею до тех пор, пока 11 мая лодку насильно не убрали с канала Кеннет и Эйвон.

50-футовый катер у него был изъят месяц спустя после того, как 19-го апреля канал изъял его же 70-футовый катер Celtic. Обе лодки сейчас находятся на складе Commercial Boat Services Ltd недалеко от Честера, сообщает yahoo.com.

От мистера Уорда при этом потребовали оплатить сборы на общую сумму 48 000 фунтов стерлингов - за вывоз лодок и плату за возврат его личных вещей.

Старинная лодка сейчас выставлена на продажу компанией Commercial Boat Services. В объявлении она описывается как 15-метровая узкая лодка с дизельным двигателем стоимостью 11 500 фунтов стерлингов.

Состояние корпуса выглядит приемлемым, но сама она требует ремонтных работ в каюте и механизмах корпуса, - говорится в сообщении. Все заинтересованные могут прийти и посмотреть ее на верфи в Честере.

63-летний мистер Уорд возмущен непомерно высокой суммой в размере 48 000 фунтов стерлингов, которую компания затребовала за возвращение катера:

Более того, лодка, похоже, теперь является собственностью CBS Ltd. Это абсолютная несправедливость.

Траст утверждал, что у мужчины не было лицензий на эти две лодки. Мистер Уорд это отрицает, заявляя, что компания не позволила ему переоформить их.

Мужчина два месяца жил в палатке-беседке после того, как забрали его вторую лодку. Но затем англичанина выселили с тропинки за незаконное проникновение.