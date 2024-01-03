В Беларуси в новогодние праздники 2024 года задержали более 190 пьяных водителей

Оперативная обстановка во время новогодних праздников, по информации МВД, была "контролируемая и спокойная".
"В местах проведения массовых мероприятий серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций не допущено", - сообщили в ведомстве.
По стране зафиксированы случаи травмирования в результате запуска пиротехнических изделий – но все они произошли вне организованных праздничных локаций.
В целом длинные выходные прошли без особых эксцессов. Если, конечно, не считать водителей подшофе и людей, пострадавших от взрывов петард.
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