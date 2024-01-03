Американка погибла в страшной аварии, чужой автомобиль протащил ее по шоссе почти 4 километра

16:19 2024-01-03
Американка погибла в страшной аварии, чужой автомобиль протащил ее по шоссе почти 4 километра

Машина, которой управляла 19-летняя девушка, вылетела в кювет, четверо пассажиров попали в больницу.

Молодая девушка из штата Висконсина погибла в ужасной автокатастрофе. Проезжавший мимо автомобиль протащил ее несколько миль.

19-летнюю жертву из Хартфорда нашли мертвой ночью 31-го декабря. Как установили полицейские, она ехала с четырьмя пассажирами, когда ее автомобиль вылетел в кювет, сообщает The Washington County Insider.

Четверо человек в возрасте от 16 до 21 года были выброшены из автомобиля и получили различные травмы - от незначительных до опасных для жизни.

Водителя тоже выбросило из автомобиля, после чего ее сбила другая машина, которая оттащила ее тело более чем на три мили от места трагедии.

После прибытия сотрудников скорой помощи четырем пассажирам была оказана медицинская помощь, их доставили в районные больницы. 19-летнюю девушку позже обнаружили помощники шерифа округа Вашингтон с помощью тепловизионных камер.

По одной из версий, причиной аварии мог стать алкоголь.

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