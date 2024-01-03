Никита Пресняков и его жена Алена показали в Калифорнии зрелищные трюки

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова живут в США, там же они отметили и Новый год вместе с друзьями, сообщает thevoicemag.ru.

После обильного застолья все отправились на гору, где встали на сноуборды. Никита делает это профессионально, выполняя даже смелые трюки.

Встала на сноуборд и его супруга, но Алена пока катается не так уверенно.

Издание отмечает, что девушка также провела время с подругами в купели, где веселилась и наслаждалась общением.