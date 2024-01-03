Кэм Ньютон - Oldsmobile 442 Cutlass 1970 года выпуска (оценено в 255 тысяч долларов)

Ньютон заказал свой “Oldsmobile 442 Cutlass” 1970 года выпуска с новым интерьером, покрытым 24-каратным золотом.

Автомобиль окрашен в глянцево-черный цвет с атласными черными огнями.

Ньютон - игрок в американский футбол, состояние которого составляет 75 миллионов долларов.

Он оставался квотербеком "Каролины Пантер" почти восемь лет, прежде чем команда выпустила его в 2019 году.

В 2020 году он играл за "Нью Ингленд Пэтриотс", но в 2021 году был повторно подписан "Каролиной Пантерз".