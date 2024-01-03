Делани Уокер - Buick Skylark Coupé (оценивается в 50 тысяч долларов)

Другие автомобили, на которых он любит ездить, - это Mercedes-Benz CL63 AMG 2008 года выпуска, Chevrolet Impala 1964 года выпуска и Chevrolet Camaro IROC-Z 1989 года выпуска.

Уокер является тайтовым игроком в американский футбол для Теннесси Титанс Национальной футбольной лиги НФЛ.

Сан-Франциско 49ерс выбрали его в шестом раунде драфта НФЛ 2006 года. За свою карьеру он также играл на позиции защитника и универсального ресивера.