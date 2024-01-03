Шаляпин назвал ноги Волочковой спичками

Анастасия Волочкова отметила, что ей в обществе Прохора Шаляпина никогда не бывает скучно, особенно в Новый год.

Балерина пожаловалась, что певец назвал ее ноги спичками, отметив, что практически ничего не ела всю ночь, а после наверстала салатиками.

На кадрах, выложенных балериной в Сеть видно, что она сидит в обнимку с Шаляпиным на диване.

Когда Анастасия просит оператора не обрезать ей ноги, исполнитель в шутку упрекает ее за то, что та ничего не ест, а потому ноги приятельницы напоминают спички.