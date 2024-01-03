У «Красной шапочки» Яны Поплавской в Новый год родилась внучка

Яна Поплавская поделилась радостной новостью: она вновь стала бабушкой. Осчастливил звезду ее старший сын Клим. Чудо, по словам актрисы, свершилось в Новый год, сообщает starhit.ru.
Мы нашли под елкой маленькую девчонку. Внучкой решили назвать!
Поздравляю Клима и Женю, они счастливые родители! - рассказала актриса подписчикам.
56-летняя Яна Евгеньевна ранее говорила, что гордится сыном, который отправился в зону проведения СВО по собственной инициативе и снял там документальный фильм.
Клим женился на Евгении Остряковой, а в 2020-м году у них родился внук Иларий. Теперь семья старшего сына звезды «Красной шапочки» опять выросла.
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