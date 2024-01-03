Марио Балотелли - профессиональный футболист из Италии

Он играет на позиции нападающего за турецкий клуб "Адана Демирспор", проведя 18 матчей в чемпионате и забив восемь голов до 25 января 2022 года.

Нападающий владеет невероятной коллекцией автомобилей, в том числе “Альфа Ромео Джулия”, "Ниссан GT-R”, “Ауди-R8”, "Мазерати ГранТуризмо”, "Бентли Континенталь GT“ и "Феррари F12berlinetta”. Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" вызван в сборную Италии Роберто Манчини, менеджером сборной Италии.

Балотелли не получил такой возможности после сентября 2018 года.