Ник Мейсон и его Ferrari 250 GTO который оценивается в 25 миллионов долларов

Мэйсон помешан на автомобильных гонках и участвовал в некоторых из них.

Его огромная коллекция автомобилей представляет собой смесь нового и классического, поскольку у него есть:

Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, Maserati 250F 1957 года выпуска, Jaguar D-Type 1955 года выпуска, Bugatti Type 35B 1927 года выпуска, Ferrari 250MM 1953 года выпуска, Panhard 5-литровый 1901 года выпуска, McLaren F1 GTR 1996 года выпуска и Aston Martin Ulster 1935 года выпуска.