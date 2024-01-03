Ник Мейсон и его Ferrari 250 GTO который оценивается в 25 миллионов долларов

16:45 2024-01-03
Ник Мейсон и его Ferrari 250 GTO который оценивается в 25 миллионов долларов

Ник Мэйсон - английский композитор, барабанщик и писатель, один из основателей Pink Floyd. К сожалению, прогрессивная рок-группа распалась в 2014 году после частых взлетов и падений.

Мэйсон помешан на автомобильных гонках и участвовал в некоторых из них.

Его огромная коллекция автомобилей представляет собой смесь нового и классического, поскольку у него есть:

Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, Maserati 250F 1957 года выпуска, Jaguar D-Type 1955 года выпуска, Bugatti Type 35B 1927 года выпуска, Ferrari 250MM 1953 года выпуска, Panhard 5-литровый 1901 года выпуска, McLaren F1 GTR 1996 года выпуска и Aston Martin Ulster 1935 года выпуска.

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