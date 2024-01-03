Винокуру грозит судебное разбирательство

Телеграм-канал Shot сообщает, что сумма долга фонда Владимира Винокура - 501 000 российских рублей.
Юморист же принял решение обжаловать иск энергетической компании, которая подала в суд на Винокура в октябре прошлого года.
Известно, что фонд знаменитости подал апелляцию перед самым Новым годом.
Организация артиста функционирует с 2013 года, а занимается она организацией развлечений, производством кино и телевизионных шоу.
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