Кадры с Кудрявцевой вырезали из Песни года по непонятным причинам

Трек "Дамы за 30" Лера Кудрявцева записала совместно с ведущей ТВ Екатериной Гордон.

Зрители концерта восприняли песню очень прохладно. Сергей Лазарев же засомневался в вокальных способностях экс-избранницы, сравнил ту с Ольгой Бузовой.

Кудрявцева в ответ заявила, что ни за что не простит бывшему подобной колкости.

Сама Кудрявцева не только выступала с композицией на "Песне года", но и была ведущей шоу. К счастью, в роли ведущей она осталась. Почему был вырезан ее трек, история умалчивает.