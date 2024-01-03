Кадры с Кудрявцевой вырезали из Песни года по непонятным причинам

Трек "Дамы за 30" Лера Кудрявцева записала совместно с ведущей ТВ Екатериной Гордон.
Зрители концерта восприняли песню очень прохладно. Сергей Лазарев же засомневался в вокальных способностях экс-избранницы, сравнил ту с Ольгой Бузовой.
Кудрявцева в ответ заявила, что ни за что не простит бывшему подобной колкости.
Сама Кудрявцева не только выступала с композицией на "Песне года", но и была ведущей шоу. К счастью, в роли ведущей она осталась. Почему был вырезан ее трек, история умалчивает.
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