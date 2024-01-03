Банки будущего намерены применять ИИ с целью влияния на принятие финансовых решений

Глава отдела банковской стратегии компании Accenture Том Мерри заявил, что передовая технология призвана улучшить различные аспекты банковских операций.

Финансово-кредитные организации применяют ИИ для исследования рисков, выявления мошенников, но переход к генеративным моделям призван создавать инновационные решения на основе глобальных данных.

По словам экспертов, технология создает высоко персонализированный банковский опыт при обращении к данным о клиенте для внедрения индивидуальных продуктов и рекомендаций, мотивирующих юзеров к формированию более здоровых финансовых привычек.

Не только обслуживание клиентов в сфере действия ИИ. Ожидается, что технология сможет взять на себя ответственность за сотрудничество банков с соцсетями, дополнить обучение персонала своими интерактивными аватарами.