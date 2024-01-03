Ерлан Карин назвал главную идею интервью Токаева

Он отметил в своем Telegram-канале, что интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий.

"Тем самым президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики. Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные президентом в сфере внутренней политики и идеологии".

По его словам, глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов:

очередное заседание Национального курултая;

принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие;

обозначил и другие узловые даты и мероприятия событийного ряда на 2024 год.

Стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта Токаева, вынесенная в заголовок: "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед".