Ерлан Карин назвал главную идею интервью Токаева

Он отметил в своем Telegram-канале, что интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий.
"Тем самым президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики. Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные президентом в сфере внутренней политики и идеологии".
По его словам, глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов:
- очередное заседание Национального курултая;
- принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие;
- обозначил и другие узловые даты и мероприятия событийного ряда на 2024 год.
Стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта Токаева, вынесенная в заголовок: "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед".