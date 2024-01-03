13-летний подросток стал первым человеком, победившим тетрис на NES

Оказывается, Blue Scuti побил 3 мировых рекорда, в том числе достижение в период полуфинального матча чемпионата мира по классическому тетрису прошлого года.

Соответствующий ролик размещен на Ютуб-канале подростка-победителя.

Интересно, что до сей поры игра, которой 34 года, ни разу не была пройдена, а поэтому считалась непобедимой.

Лишь ИИ побеждал тетрис до той поры, пока это не удалось сделать Blue Scuti.