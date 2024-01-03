Раны затягиваются быстрее, когда время тянется долго

Психологи Питер Аунгл и Эллен Лангер из Гарварда провели эксперимент на тему, который доказал, что восприятие времени воздействует на скорость физического выздоровления, включая даже заживление ран.

Исследователям удалось создать искусственные условия манипулирования восприятием времени.

Одна группа людей наблюдалась в формате реального времени. Две другие группы — в условиях, где время тянется медленнее или быстрее настоящего.

Раны затягивались гораздо быстрее у испытуемых, для которых время тянулось вечность и казалось, будто его прошло больше, чем на самом деле. В категории "быстрого" времени раны не заживали дольше.