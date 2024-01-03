Причина кончины ученых, впервые обнаруживших гробницу Тутанхамона, наконец вывлена

До сей поры существовала легенда, согласно которой первооткрыватели гробницы Тутанхамона были прокляты.

Дело в том, что все археологи, среди которых был ученый Говард Картер, через пару лет после обнаружения находки скончались.

Современные светила науки убеждены, что кончину коллег вызвала "пещерная болезнь", вызываемая грибками Aspergillus, которые были выявлены в гробнице.

При таких условиях грибы чувствуют себя великолепно и живут очень "долго и счастливо", приводя к гибели "любопытных".

Аналогичный случай произошел и с археологами, вскрывшими могилу литовского князя Казимира Ягеллончика. Эти ученые ушли один за одним, заразившись легочной инфекцией.