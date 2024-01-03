Количество незаконных мигрантов в Америку побило все рекорды в 2023 году

Речь идет о движении со стороны Мексики. Количество таких мигрантов в США за последний месяц прошлого года составило более 302 000 человек, что является абсолютным историческим рекордом. Об этом информирует телевизионный канал Fox News.

Дело в том, что в период с 1 по 31 декабря более 302 000 нелегалов пытались пересечь южную границу Штатов, что является самым большим зафиксированным числом за 1 месяц.

Также впервые количество мигрантов превысило отметку в 300 000 человек.

А с 1 октября до 31 декабря минувшего года число нелегалов составило более 785 000 человек, что также является рекордом для данного временного интервала за всю историю ведения статистики.