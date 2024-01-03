Лоза умирает от смеха, слушая тексты композиций, представленных на Песне года

Юрий Лоза признался, что развлекается, изучая слова композиций в Сети, что звучали 2 дня подряд на "Песне года".

Музыкант отмечает, что для человека, который знает русский, это юмор. Неясно исполнителю лишь одно, как его коллегам удается убеждать своих фанатов, что они понимают то, о чем поют.

Культурный деятель в доказательство своих слов обратил внимание на слова треков Дмитрия Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, Mia Boyka, Николая Баскова, Сергея Лазарева.

Еще в начале декабря Лоза признавался, что новогодние шоу портят ему настроение по той причине, что достойных песен в рамках этих программ нет.