Медики утверждают, что разговаривать шепотом опасно

20:54 2024-01-03
Медики утверждают, что разговаривать шепотом опасно

Врачи "настоятельно не рекомендуют" общаться шепотом, так как таким образом можно нанести себе серьезный вред.

Все дело в строении речевого аппарата, состоящего из лёгких, бронхов, трахеи, ротовой и носовой полостей, глотки и гортани, голосовых связок.

Голос образуется, когда люди произносят звуки, делая это лишь на выдохе. Из лёгких воздух "направляется" в бронхи, трахею, а после, минуя гортань, выходит наружу. Голосовые связки вибрируют при осуществлении процесса. Так появляется голос.

Строение гортани позволяет переходить на шёпот, общаясь с окружающими.

Ученые голосового центра Мичигана провели исследование, которое показало, что при шёпоте связки напрягаются в разы больше, чем когда слова произносятся обычным голосом.

Получается, что общение шёпотом создаёт ненужную и даже вредную нагрузку на голосовые связки.

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