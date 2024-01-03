Асмус призналась, что встретила 2024 год очень пошло

Кристина Асмус отметила, что ее новогодний образ пошлым не был, а вот то, как она отметила праздник, можно назвать пошлостью.

Артистка объяснила, что встреча Нового года на Рублевке - это не для нее, так как она не любит тусовки, тем более в главный праздник года. Но все же звезда экрана отметила торжество именно там.

Знаменитость назвала себя "домашней девочкой", которой не захотелось на этот раз закатывать домашнее торжество.

В этом году актриса захотела красиво одеться и отправиться "на все готовое".

Кристина не стала скрывать, что она с сестрой и дочкой не вписывалась в компанию гостей мероприятия, так как они плясали, отрывались, хлопали друг другу, когда протягивали подарки, искали потерянное кольцо под столом, веселились, как могли.